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В ООН подвели итоги зерновой сделки для России

ООН: за все время зерновой сделки не было отправлено ни одно судно с удобрениями из России

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Igor Tkachenko/Reuters

В Координационном центре ООН по зерновой сделке заявили, что с начала действия зерновой сделки 27 июня 2022 года ни одно судно с российскими удобрениями не было отправлено. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что за более, чем год, заявку отправили 29 судов.

При этом, по данным ООН, из пропущенных по Черному морю через зерновой коридор украинских злаков беднейшие страны получили 10% кукурузы и 40% пшеницы.

Ранее в ООН заявили, что проход новых судов в Черное море в рамках зерновой сделки не осуществляется.

22 июля Россия, Турция, Украина и ООН в Стамбуле подписали соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины. Срок действия зерновой сделки истекает 18 марта 2023 года. В МИД России не раз отмечали, что «предложенный генсеком ООН Антониу Гутерришем и подписанный в Стамбуле 22 июля 2022 года «пакет» договоренностей не работает».

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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