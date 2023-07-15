В Германии прокомментировали помощь Киеву

Германии нужно продолжать оказывать помощь Украине и параллельно с этим обеспечивать социальные выплаты и льготы для собственных граждан, утверждает глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Об этом сообщает Bild.

По словам главы немецкого дипведомства, указанные статьи расходов не должны взаимоисключать друг друга.

Журналисты спросили министра об отношении к сложившейся ситуации, при которой Берлин недавно объявил о новом пакете помощи Киеву объемом 700 миллионов евро. По словам сотрудников СМИ, сейчас многие семьи в Германии не уверены, смогут ли летом поехать в отпуск из-за ситуации с финансами и инфляции.

Так, Бербок выступила против того, чтобы «противопоставлять друг другу страдания Украины и социальные гарантии в Германии».

По ее словам, такое противопоставление «не пойдет на пользу» тем жителям Германии, «у которых мало денег».

«И это стало бы насмешкой для жителей Украины», — обратила внимание министр иностранных дел Германии.

До этого служба статистики Германии уточняла, что население страны рекордно выросло из-за украинских беженцев.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.