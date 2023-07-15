Путин прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой

Президент России Владимир Путин указал на сохранение препятствий для российского экспорта, которые должны были быть сняты в случае выполнений всех условий зерновой сделки. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Ситуацию с выполнением условий соглашения Путин обсудил во время телефонного разговора с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Беседа глав государств прошла по инициативе южноафриканской стороны.

«При обсуждении вопроса о стамбульских пакетных договоренностях Владимир Путин подчеркнул, что до сих пор остаются невыполненными зафиксированные в соответствующем меморандуме Россия — ООН обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений», — пояснили в Кремле.

Также подчеркивается, что основная цель сделки в поставке зерна нуждающимся странам, среди которых и африканские, так и не получилось воплотить в жизнь.

До этого в ООН объяснили ситуацию о проходе новых судов в Черном море в рамках зерновой сделки.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».