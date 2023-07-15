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Путин прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой

Кремль: Путин обсудил с президентом ЮАР Рамафоса реализацию целей зерновой сделки

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин указал на сохранение препятствий для российского экспорта, которые должны были быть сняты в случае выполнений всех условий зерновой сделки. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Ситуацию с выполнением условий соглашения Путин обсудил во время телефонного разговора с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Беседа глав государств прошла по инициативе южноафриканской стороны.

«При обсуждении вопроса о стамбульских пакетных договоренностях Владимир Путин подчеркнул, что до сих пор остаются невыполненными зафиксированные в соответствующем меморандуме РоссияООН обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений», — пояснили в Кремле.

Также подчеркивается, что основная цель сделки в поставке зерна нуждающимся странам, среди которых и африканские, так и не получилось воплотить в жизнь.

До этого в ООН объяснили ситуацию о проходе новых судов в Черном море в рамках зерновой сделки.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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