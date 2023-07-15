В МИД России призвали к срочным мерам по урегулированию в Нагорном Карабахе

Министерство иностранных дел России выступило с призывом к Азербайджану и Армении срочно принять меры по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Заявление опубликовано на сайте МИД.

Отмечается, что необходимо немедленно начать подготовку мирного договора между Баку и Ереваном, а также следует срочно разблокировать Лачинский коридор и улучшить гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе. Основой для мирного договора предлагается сделать трехсторонние договоренности, достигнутые при посредничестве РФ.

Сейчас ситуация в Нагорном Карабахе развивается по негативному сценарию, от чего страдает местное армянское население, уточнили в МИД.

«Углубляется гуманитарный кризис на данной территории. Местное население испытывает острую нехватку продуктов питания, медикаментов, предметов первой необходимости, практически лишено электро- и газоснабжения», — подчеркивает МИД.

Ранее Армения обратилась к мировому сообществу из-за перекрытия Лачинского коридора.

Нагорный Карабах — спорный регион на границе Армении и Азербайджана. Самопровозглашенная республика не получила признания со стороны государств-членов ООН.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривал введение на территорию НКР российских миротворцев, обмен пленными, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев.

Дорога в Лачинском коридоре — единственная между Арменией и Карабахом. Ситуация осложнилась в декабре прошлого года, когда группа азербайджанцев перекрыла коридор.

В Азербайджане требуют прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых на ряде месторождений в Карабахе. В свою очередь Армения обвиняет Баку в гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.