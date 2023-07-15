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В Грузии отреагировали на предложение Украины помиловать Саакашвили

Премьер Грузии Гарибашвили: призыв Рады помиловать Саакашвили направлен на смену власти

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Irakli Gedenidze/Reuters

Обращение Верховной рады Украины к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с призывом помиловать бывшего главу республики Михаила Саакашвили служит цели сменить грузинское правительство, считает премьер Грузии Ираклий Гарибашвили. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается обращения депутатов Рады, это понятно, оно является продолжением этого процесса, этой политики. Их цель очень проста. Конечно, их устраивало и устраивает, чтобы в этой стране не было мира...» — подчеркнул грузинский премьер-министр.

По словам Гарибашвили, руководству Украине нужно, чтобы в Грузии было правительство, являющееся проводником их интересов в стране.

«Вместо того, чтобы обращаться к нам и давать определенные советы, я бы хотел им напомнить, что им нужно извиниться перед нашим государством и обществом за участие в кампании по дезинформации...» — добавил Гарибашвили.

До этого минюст Грузии обвинил польского врача в попытке вывоза в обуви анализов Саакашвили.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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