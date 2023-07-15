Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лидеры африканской миссии по Украине прибудут в Петербург на встречу с Путиным

ТАСС: главы семи стран Африки встретятся с Путиным на саммите в Петербурге в конце июля

close
100%
Гавриил Григоров/РИА Новости

Главы африканской мирной миссии, в которую входят Египет, Замбия, Коморские Острова, Конго, Сенегал, Уганда и ЮАР, рассчитывают встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге до открытия или во время саммита Россия — Африка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на три дипломатических источника.

«Семь глав государств договорились продолжить усилия и обсудить предложения в рамках саммита», — сказал один из собеседников агентства.

Делегация семи стран Африки посетила 16 июня Киев, где провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, на следующий день миссия направилась в Санкт-Петербург на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

19 июня президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса заявил, что миротворческая миссия африканских стран считает результаты свой поездки в Россию и на Украину по поискам путей урегулирования конфликта на Украине обнадеживающими.

Президент Коморских островов Азали Асумани, возглавляющий Африканский союз, назвал целью мирной миссии африканских лидеров побудить Россию вступить в переговоры с Украиной.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях