Главы африканской мирной миссии, в которую входят Египет, Замбия, Коморские Острова, Конго, Сенегал, Уганда и ЮАР, рассчитывают встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге до открытия или во время саммита Россия — Африка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на три дипломатических источника.

«Семь глав государств договорились продолжить усилия и обсудить предложения в рамках саммита», — сказал один из собеседников агентства.

Делегация семи стран Африки посетила 16 июня Киев, где провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, на следующий день миссия направилась в Санкт-Петербург на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

19 июня президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса заявил, что миротворческая миссия африканских стран считает результаты свой поездки в Россию и на Украину по поискам путей урегулирования конфликта на Украине обнадеживающими.

Президент Коморских островов Азали Асумани, возглавляющий Африканский союз, назвал целью мирной миссии африканских лидеров побудить Россию вступить в переговоры с Украиной.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.