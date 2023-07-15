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В Госдуме отреагировали на заявление Залужного о захвате Крыма

Депутат Госдумы Чепа назвал провокационными слова главы ВСУ Залужного о захвате Крыма

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Ukraine President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Слова главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного о возможности захвата Крыма является провокационным. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.

«В заявлении Залужного слышна очередная просьба получить оружие для дальнейшей эскалации напряженности. И в качестве аванса он говорит о том, что если будет оружие, то Украина захватит или попытается захватить Крым», — сказал он.

Чепа отметил, что любая попытка дальнейшей эскалации, которая связана с российской территорией, вызовет более серьезный конфликт.

Накануне Залужный заявлял, что намерен взять Крым, когда у него будут средства. Он подчеркивал, что не стесняется своих намерений вернуть полуостров.

Позже депутат Госдумы Дмитрий Белик, реагируя на слова Залужного, говорил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины признал невозможность «возвращения» Крыма.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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