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В МИД России осудили попытки Киева атаковать российские АЭС

Захарова предупредила о ядерной катастрофе в Европе при попытках ВСУ атаковать АЭС России

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MFA Russia/Global Look Press

Попытки Украины атаковать российские атомные электростанции могут привести к масштабной ядерной катастрофе в Европе, Москва их решительно осуждает. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат от имени МИД призвала международное сообщество и руководство МАГАТЭ и ООН обратить пристальное внимание на террористические действия Украины и подвергнуть жесткому осуждению безответственное поведение властей этой страны.

Накануне губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в ночь на 14 июля в городе Курчатов упал и сдетонировал беспилотный летательный аппарат.

В этом городе находится Курская атомная электростанция. Чиновник заверил, что из-за инцидента никто из людей не пострадал, критически важные объекты также не были повреждены.

После атаки на Курчатов Захарова написала в своем Telegram-канале, что страны Запада спонсируют украинские террористические атаки на ядерные объекты России.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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