Россия откроет новые диппредставительства в странах Юго-Восточной Азии

Глава МИД России Сергей Лавров анонсировал открытие новых диппредставительств РФ в Юго-Восточной Азии. Заявление было сделано министром на церемонии открытия российского генконсульства в Пхукете, передает ТАСС.

По словам Лаврова, в МИД планируют «открытие представительств в других дружественных» России странах региона. По словам дипломата, открытие генконсульства России в Пхукете стало «важным, но не последним шагом» по расширению российского дипломатического присутствия в Юго-Восточной Азии.

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АСЕАН была образована в 1967 году и в организацию входит 10 стран, находящихся в ней с момента образования Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины, а также вступившие позже Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа.

Ассоциации государств Юго-Восточной Азии является ядром почти 10 региональных форумов и объединений.

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