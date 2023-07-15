В Госдуме сочли признанием бессилия Киева слова Залужного о Крыме

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный признал невозможность «возвращения» Крыма, считает депутат Госдумы Дмитрий Белик, передает РИА Новости. Так он отреагировал на интервью украинского военного The Washington Post, в котором он обещал пойти на «захват» полуострова в случае появления необходимых средств.

«Залужный признался в бессилии и фактически забил гвоздь в обещания [президента Украины Владимира] Зеленского вернуть Крым. Украинский главнокомандующий честно признался, что сил и средств для взятия полуострова у него просто нет, и это прозвучало как пощечина Зеленскому и его горе-стратегам», — отметил Белик.

Он также добавил, что украинский военный делает более честные заявления по текущей ситуации, чем руководство Украины во главе с Зеленским. Белик подчеркнул, что генерал по факту открывает правду украинцам в противовес пропаганде Киева.

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