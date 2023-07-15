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Президент Южной Кореи неожиданно приехал в Киев для встречи с Зеленским

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель и первая леди прибыли на Украину с необъявленным визитом

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Ints Kalnins/Reuters

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель приехал в Киев, передает Yonhap со ссылкой на пресс-службу главы государства. По информации агентства, о визите южнокорейского лидера не было никаких официальных заявлений, поэтому он считается необъявленным.

«По словам старшего секретаря президента по связям с прессой Ким Ын Хе, Юн Сок Ель и первая леди Ким Кеон Хи прибыли на Украину после визита в Польшу. В рамках визита президент Южной Кореи посетит Бучу и Ирпень под Киевом <…> Он планирует возложить венок к памятнику конфликту перед встречей на высшем уровне с президентом Украины Владимиром Зеленским», — говорится в сообщении.

Как отмечает Yonhap, поездка на Украину станет завершающим аккордом в двухэтапном мини-турне Юн Сок Еля. Агентство подчеркивает, что президент Южной Кореи вначале посетил Литву, где поучаствовал в саммите Североатлантического альянса, а после приехал Варшаву с официальным визитом. К слову, ряд южнокорейских СМИ не исключали, что в рамках поездки Юн Сок Ель может заехать в Киев, но власти страны опровергали наличие таких планов.

Ранее в России указали на попытки США и НАТО втянуть Южную Корею в украинский кризис.

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