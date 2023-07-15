Кадыров заявил, что не допустит необходимости искать нового кандидата на пост главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что планирует принять участие в выборах руководителя республики. Его слова приводит агентство «Грозный Информ».

«Когда срок истечет, с позволения Аллаха, снова пойду на выборы, и если народ изберет, буду продолжать работать», — сказал чеченский лидер на заседании регионального правительства.

Кадыров призвал граждан не верить слухам о том, что его хотят «убрать» и назначить на его место другого человека. Политик подчеркнул, что на его место «никого не ищут» и что он «не допустит возникновения необходимости» кого-то искать.

Рамзан Кадыров возглавляет Республику Чечня с 2007 года. В 2021 году, по официальным данным, он одержал победу на выборах с 99,7% голосов, побив собственный рекорд. Срок полномочий Кадырова истекает в 2026 году.

Президент России Владимир Путин отмечал, что итоги голосования в Чечне становятся понятны, если вспомнить, как начинал свою политическую деятельность Кадыров и как выглядел Грозный в момент, когда он возглавил регион.

Ранее Кадыров заявил, что никогда не будет баллотироваться на выборах президента России.