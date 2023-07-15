Вице-президент США решила сокращать население вместо загрязнения

Вице-президент США Камала Харрис оговорилась, предложив сокращать население вместо загрязнения на конференции, посвященной борьбе с изменением климата, сообщает РИА Новости.

«Когда мы будем вкладывать в чистую энергию и электрический транспорт и уменьшим население, больше наших детей смогут дышать чистым воздухом и пить чистую воду», — заявила Харрис.

Однако на сайте Белого дома, где опубликована исправленная речь Харрис, речь идет о загрязнении (pollution), а не населении (population).

Ранее президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё, перечисляя участников встречи представителей США и скандинавских стран, в числе которых была и глава МИД Исландии Тоурдис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоуттир, оговорился, перепутав Ирландию и Исландию.

8 июля Байден перепутал Украину с Россией при ответе на вопрос о членстве в НАТО.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.