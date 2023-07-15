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В Венесуэле заявили, что участие Зеленского в саммите ЕС и CELAC будет неуместным без Путина

Депутат Венесуэлы: участие Зеленского в саммите ЕС и CELAC будет неуместным без Путина

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Murad Sezer/Reuters

Заместитель председателя комиссии по внешней политике парламента Венесуэлы Иления Роса Медина Карраско заявила, что участие украинского президента Владимира Зеленского в саммите Евросоюза и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) было бы неуместно без присутствия там и президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Навязывание повестки дня, отличной от латиноамериканской, было бы очень серьезной ошибкой. Я не думаю, что туда можно было бы впихнуть Зеленского. Латинская Америка полна решимости участвовать в мирном урегулировании, но если вы собираетесь пригласить Зеленского, там также должен присутствовать и президент Путин», — сказала чиновница.

До этого Зеленский записал видеообращение, в ходе которого 47 раз сказал «спасибо» союзникам своей страны. За восемь минут он успел назвать 53 адресата своей благодарности. Возможно, на столь скрупулезное перечисление союзников Зеленского заставило пойти возмущение министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Недавно он выразил недовольство отсутствием благодарности от официального Киева за поддержку.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.

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