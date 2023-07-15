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СМИ: Европа еще не получила разрешение США на обучение украинских пилотов

Politico: страны Европы еще не получили формальное разрешение США на обучение пилотов ВСУ

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Global Look Press

Европейские страны пока не получили формальное разрешение Соединенных Штатов на обучение пилотов вооруженных сил Украины управлению истребителями F-16. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Почти дюжина европейских стран, которые обещали обучить украинских пилотов, все еще ждут формального одобрения программы со стороны США», - сказано в сообщении.

Отмечается, что, согласно информации источника издания, обучение не может быть начато, если не будет формального решения госдепа США по передаче инструкций и симуляторов.

До этого директор операций объединенного штаба ведомства США Дуглас Симс заявил, что предоставление Киеву американских легких истребителей F-16 сейчас было бы несвоевременно. По мнению Симса, это связано с широкими возможностями РФ в области противовоздушной обороны.

При этом глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал возможную передачу истребителей F-16 Украине ядерной угрозой Российской Федерации.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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