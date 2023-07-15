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Власти ЮАР заявили, что президент обсуждает ситуацию с МУС с Путиным

Власти ЮАР: президент Рамафоса обсуждает ситуацию с МУС напрямую с Путиным

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Yevgeny Biyatov/Reuters

Представитель вице-президента ЮАР проинформировал, что глава государства Сирил Рамафоса ведет обсуждение ситуации, связанной с Международным уголовным судом (МУС), в преддверии саммита БРИКС напрямую с российским коллегой Владимиром Путиным Об этом сообщает Financial Times.

«Президент говорит с президентом Путиным о проблеме МУС напрямую», — сказал представитель вице-президента.

До этого Рамафоса представил в Высокий суд столичной провинции Гаутенг конфиденциальный письменный ответ под присягой в преддверии ожидаемого присутствия президента России на саммите БРИКС.

Также глава МИД ЮАР Наледи Пандор, говоря о возможности участия Путина в саммите БРИКС, заявила, что Москва пока не ответила, приедет ли глава государства на встречу.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.

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