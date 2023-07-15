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В Финляндии считают, что НАТО и Украине невыгодно называть условия вступления в альянс

Глава МИД Финляндии: называть условия вступления в НАТО невыгодно ни Украине ни альянсу

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что ни Украине, ни НАТО сейчас невыгодно называть четкие требования, связанные со вступлением страны в альянс. Об этом сообщает The Times.

По ее словам, называть конкретные условия «не в интересах альянса и Украины».

Валтонен посчитала, что »Россия очень талантливо манипулирует такими темами» и союзники Киева не могут «давать России повод никогда не заканчивать войну».

До этого член комиссии Рийгикогу (парламент Эстонии) по государственной обороне и глава эстонской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Раймонд Кальюлайд назвал разочаровывающими принятые на саммите альянса в Вильнюсе решения по членству Украины в НАТО и по расходам на оборону. Кальюлайд также констатирует, что официальных переговоров между США и Россией нет, но, по его мнению, в действительности страны на разных уровнях ищут «правильное решение» по ситуации на Украине.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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