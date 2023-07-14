Польша требует от ЕК наложить запрет на импорт малины и клубники с Украины

Глава министерства сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что принято решение попросить Еврокомиссию наложить запрет на импорт замороженной малины и клубники с Украины в связи с дестабилизацией внутренний рынка страны. Его слова приводит РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу польского ведомства.

По информации министра, в прошлом году и в первые месяцы 2023 года импорт украинской клубники и замороженной малины в Польшу существенно вырос.

«Это создает большие трудности для польских производителей и серьезно дестабилизирует рынок», — сказал Телюс.

Глава польского министерства заявил, что Польша решила обратиться к комиссару Евросоюза по торговле Валдису Домбровскису с просьбой включить замороженную малину и клубнику с Украины в перечень товаров, запрещенных к импорту. Соответствующее письмо в скором времени передадут в Европейскую комиссию.

До этого в Минсельхозе Польши призвали ЕС запретить ввоз малины с Украины.

Ранее агентство Bloomberg писало, что британские фермеры ищут замену украинским рабочим из-за кризиса.