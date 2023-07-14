В Минобороны Британии прокомментировали слова Уоллеса о «неблагодарности» Киева

Главе Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) прокомментировал свое заявление о «неблагодарности» Украины в вопросе поставок оружия.

«Мои комментарии о том, как лучше всего поддержать Украину, вызвали <...> некоторые искажения информации», — указал министр.

Он пояснил, что говорил о необходимости для Киева порой признавать, что от некоторых государствах нет такой сильной поддержки, как от Великобритании.

«Мои комментарии пытались отразить то, что важно <...> приложить усилия, чтобы достучаться до других граждан, которых все еще нужно убедить», — отметил Уоллес.

Глава британского оборонного ведомства подчеркнул, что отношения Соединенного королевства с Украиной носят не «транзакционный», а «партнерский характер».

«Это был комментарий не о правительствах, а о гражданах и депутатах международного сообщества», — резюмировал он.

До этого Уоллес заявил, что Лондон возмущен отсутствием благодарности со стороны руководства Украины за поставки вооружений и техники. По его мнению, Украина относится к своим партнерам как к маркетплейсу, забывая о необходимости говорить «спасибо».

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский предложил Уоллесу, чтобы украинцы каждое утро благодарили его за военную поддержку.

Ранее премьер Венгрии Орбан назвал просьбы Украины о помощи шантажом.