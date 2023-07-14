Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минобороны Британии прокомментировали слова Уоллеса о «неблагодарности» Киева

Глава МО Британии Уоллес пояснил заявление о «неблагодарности» Украины по поставкам оружия

close
100%
Luka Dakskobler/Global Look Press

Главе Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) прокомментировал свое заявление о «неблагодарности» Украины в вопросе поставок оружия.

«Мои комментарии о том, как лучше всего поддержать Украину, вызвали <...> некоторые искажения информации», — указал министр.

Он пояснил, что говорил о необходимости для Киева порой признавать, что от некоторых государствах нет такой сильной поддержки, как от Великобритании.

«Мои комментарии пытались отразить то, что важно <...> приложить усилия, чтобы достучаться до других граждан, которых все еще нужно убедить», — отметил Уоллес.

Глава британского оборонного ведомства подчеркнул, что отношения Соединенного королевства с Украиной носят не «транзакционный», а «партнерский характер».

«Это был комментарий не о правительствах, а о гражданах и депутатах международного сообщества», — резюмировал он.

До этого Уоллес заявил, что Лондон возмущен отсутствием благодарности со стороны руководства Украины за поставки вооружений и техники. По его мнению, Украина относится к своим партнерам как к маркетплейсу, забывая о необходимости говорить «спасибо».

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский предложил Уоллесу, чтобы украинцы каждое утро благодарили его за военную поддержку.

Ранее премьер Венгрии Орбан назвал просьбы Украины о помощи шантажом.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях