Кабмин России расширил список контролируемых наркотических и психотропных средств

Кабинет министров РФ расширил список контролируемых наркотических средств и психотропных веществ, добавив туда еще 21 позицию. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых находится под контролем государства, дополнен 21 позицией», — указывается в публикации.

По информации кабмина, в обновленный перечень теперь входят особо опасные для жизни и здоровья человека вещества из числа опиоидов, фенилалкиламинов, бензодиазепинов и синтетических каннабиноидов.

«Постановление об этом подписано», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в предыдущей редакции списка находилось свыше 650 средств.

До этого заместитель председателя Союза садоводов России Юрий Шалыганов обратил внимание, что далеко не все растения выращивать на дачном участке законно. Так, голубой лотос и мимоза хостилис есть в «Перечне растений, содержащих наркотические вещества или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации» и в Списке I «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ».

Ранее Верховный суд подтвердил лишение прав водителя из-за лекарства для похудения.