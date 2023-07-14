В МИД РФ анонсировали визит Лаврова в Таиланд 15 июля

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в рамках рабочей поездки посетит 15 июля Таиланд. Об этом заявили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

По данным пресс-службы, в Пхукете он проведет переговоры с таиландским коллегой Доном Праматвинаем и примет участие в церемонии официального открытия генерального консульства РФ на Пхукете.

В публикации указывается, что стороны проведут обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних взаимоотношений с упором на расширение практического сотрудничества. Лавров и Праматвинай также обсудят перспективы углубления торгово-экономических и инвестиционных связей, расширение взаимодействий в сфере культуры и туризма.

«Главы внешнеполитических ведомств также обсудят ключевые международные и региональные сюжеты», — заключается в сообщении.

До этого в МИД РФ опровергли сообщения о контактах Лаврова с представителями США в Индонезии.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».