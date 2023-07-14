Израиль призвал власти Швеции не допустить богохульства

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн обратился к властям Швеции, чтобы не допустить сожжения свитка Торы и резко осудил намерение шведских ультраправых активистов провести эту акцию в субботу, сообщает РИА Новости.

«Сожжение свитка Торы — это преступление на почве ненависти, провокация и нанесение серьезного вреда еврейскому народу и еврейским традициям. Я призываю власти Швеции предотвратить это отвратительное событие и не допустить сожжения свитка Торы», — заявил Коэн.

Глава еврейского внешнеполитического ведомства заявил, что поручил послу в Швеции и своему ведомству принять меры для недопущения акта сожжения Торы перед посольством Израиля в субботу, 15 июля.

Ранее Совет Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека (СПЧ) принял резолюцию, которая осуждает сожжение Корана и других священных книг.

При этом шведские власти, в частности полиция королевства, разрешили сожжение священных книг — Торы и Библии.

Ранее в Швеции сожгли устав НАТО.