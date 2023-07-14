Шольц готов созвониться с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в настоящее время у него нет конкретных планов на телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает Tagesschau. По его словам, это не означает, что он собирается отказываться от контактов с политиком на фоне конфликта на Украине.

«Конечно, когда-нибудь я поговорю с ним [Путиным] еще раз», — отметил Шольц.

Он также добавил, что в противостоянии отдает предпочтение поддержке Украины. Шольц подчеркнул, что Германия уже оказывает самую большую помощь, в том числе и в военном плане, после США.

«Как человек, как гражданин, как немец, как европеец, я желаю Украине успеха», — заключил канцлер ФРГ.

Шольц уже не раз говорил о важности продолжения диалога с Путиным. К примеру, канцлер Германии говорил об этом как весной, так и в начале лета. В этом его зачастую поддерживает президент Франции Эммануэль Макрон, также призывающий к поддержанию контакта с Россией. При этом в Кремле намерения двух европейских лидеров называют больше гипотетическими, чем реальными.

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