Путин обсудил с Совбезом защиту критически важных объектов

Российский президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности Российской Федерации дополнительные меры защиты критически важных объектов. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства отметил, что на повестке дня будет затронуто несколько вопросов.

«Первый — это дополнительные меры защиты критически важных объектов», — указал Путин.

Он пояснил, что в ходе заседания будут представлены два доклада и передал слово для одного из них директору Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александру Бортникову.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Путин обсудил с Совбезом меры преодоления создаваемых из-за рубежа сложностей.