Кулеба поспорил с Зеленским о причинах отказа НАТО от приема Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не считает отказ саммита НАТО от приглашения Киева в альянс связанным с желанием блока использовать этот момент для «торгов с Россией», пишет «Страна.ua». По его словам, эту теорию, высказанную украинским лидером Владимиром Зеленским, опровергают слова президента США Джо Байдена.

«Такая версия имеет право на существование с точки зрения логики, но опять же: даже то, что я услышал от президента Байдена (все услышали, просто мы услышали более подробно за закрытыми дверями), и публично президент Байден четко сказал, что теперь ни у кого не должно оставаться сомнений в том, что Украина будет членом НАТО», — пояснил Кулеба.

Он также добавил, что тем самым президент США взял на себя определенные политические обязательства.

Украина пытается активизировать процесс присоединения страны к Североатлантическому альянсу еще с прошлого года на фоне российской специальной военной операции. В преддверии саммита НАТО, который стартовал в Литве 11 июля 2023 года, Киев требовал от блока конкретных решений по членству. На Украине настаивают на ускоренном пути страны в альянс, в частности, из-за использования армии страны западных вооружений. В итоге на саммите не стали давать Киеву каких-то конкретных сроков вступления в блок, но согласились упразднить план действий — перечень предварительных шагов, необходимых для государств, желающих присоединиться к НАТО — для республики. При этом в США отмечали, что это решение, в частности, связано с нежеланием блока вступать в конфликт с Россией в случае приема Украины в свой состав.

Ранее Зеленский нашел в членстве Украины в НАТО выгоду для России.