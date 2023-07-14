В Кремле ответили на слова Шольца о походе в Альпы без Путина

Российский президент Владимир Путин не пошел бы в туристический поход в Альпы, так как он проводит свои выходные в России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Ранее федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время беседы с жителями баварского города Фюссен заявил, что не пошел бы с президентом РФ Владимиром Путиным в туристический поход по Альпам.

Песков отметил, что он не знает, что бы было, если бы Путин пошел с Шольцом в поход по Альпам.

«Вы знаете, куда Путин ходит в турпоходы, где он проводит свои редкие дни отдыха. Это однозначно не в Альпах, это у нас в стране», — сказал пресс-секретарь президента.

До этого Песков заявлял, что общение Путина с Шольцем пошло бы на пользу отношениям Москвы и Берлина, поскольку позволило бы канцлеру из первоисточника узнать позицию российских властей.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».