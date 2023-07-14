В ЦИК обвинили Запад в попытке снести выборы президента России

Россию ожидает непростая избирательная кампания в 2024 году, считает глава ЦИК Элла Памфилова. В эфире радио Sputnik она отметила, что это связано с попытками западных государства навредить предстоящей президентской гонке.

«Могу сказать уже сейчас, какая идет работа [на Западе] по сносу президентских выборов, которые будут, потому что там же тоже враги, которые нас хотят уничтожить, понимают, как много от этого зависит <...> Работают сбежавшие крысы, которые вместе с ними, работают те, кому приказали здесь остаться, и они далеко не спящие, они затаившиеся, они работают, готовятся. Это тоже интрига, мы справимся. Но будет легко? Нет, не будет легко», — пояснила Памфилова.

Она также добавила, что в подобных условиях стоит действовать на опережение. Памфилова подчеркнула, что Россия не может не победить в информационном противостоянии с Западом.

Президентские выборы в России должны пройти весной 2024 года. Как ожидается, голосование состоится 17 марта. По российскому законодательству, Совфед формально назначит дату голосования не ранее, чем за 100 дней, и не позднее чем за 90 дней до дня выборов. После этого есть 20 и 25 дней для выдвижения самовыдвиженцев и партийных кандидатов.

Ранее в Кремле посоветовали не забегать вперед с вопросами об участии президента России Владимира Путина в выборах 2024 года.