Кремль назвал несправедливой позицию МОК по российским и белорусским олимпийцам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами назвал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать спортсменов из России и Белоруссии на летние Олимпийские игры в 2024 году несправедливым и политизированным.

«Наша позиция хорошо известна. Мы выступаем категорически против политизации спорта», — ответил он на вопрос журналистов, насколько решение МОК о недопуске российских и белорусских олимпийских комитетов до летней Олимпиады в Париже можно считать спортивным.

13 июля депутат Государственной думы и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов не исключил того, что российские спортсмены не будут допущены к участию в летних Олимпийских играх 2024 во Франции.

МОК 26 июля разошлет приглашения на Игры. Россия и Белоруссия не получат приглашения из-за специальной военной операции на Украине.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

Ранее в ЛДПР предложили учредить собственные Олимпийские игры.