Болтон назвал конфликт с РФ подготовительной стадией перед вступлением Украины в НАТО

Бывший советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон считает, что вооруженный конфликт с Россией стал для Украины подготовительной стадией на пути вступления в НАТО. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу RTVI.

«Что ж, действительно, шаблон немного иной. Если сравнивать с другими странами, которые недавно вступили в НАТО. Но, опять же, [конфликт] с Россией — это сама по себе подготовительная стадия для Украины к вступлению в НАТО. Украинские военные силы фактически обучены работе с теми типами вооружений, которые используются в НАТО», — заявил Болтон.

При этом он считает, что сейчас вступление Украины в НАТО невозможно из-за вооруженного конфликта.

«Долгие, долгие десятилетия НАТО придерживается правила, что новые члены не могут вступать в альянс, если они находятся в состоянии активной войны (...) И вопрос совсем не в том, готова Украина или не готова вступить в НАТО, а в том, что во время войны вступление в НАТО просто невозможно», — пояснил Болтон.

По его мнению, Киеву и Москве был послан сигнал о том, что после окончания конфликта Украина присоединится к альянсу. Также экс-советник Трампа считает, что, несмотря на то, что какой-то конкретной даты вступления Украины в НАТО пока нет, «это все равно все-таки точно произойдет».

11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе страны НАТО договорились упростить процесс присоединения Украины.

Ранее на Украине рассказали, когда Киев подпишет протокол о вступлении в НАТО.