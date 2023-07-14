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В Кремле рассказали о решении по поводу посещения Путиным саммита БРИКС в ЮАР

Песков не подтвердил участие президента Путина в саммите БРИКС в ЮАР

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Формат участия президента России Владимира Путина в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) 22–24 августа в Южно-Африканской Республике до конца еще не определен. Об этом заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Формат пока до конца не определен», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что Кремль сообщит, когда будет принято окончательное решение об участии президента в саммите объединения.

Ранее сообщалось, что президент ЮАР Сирил Рамафоса представил в Высокий суд столичной провинции Гаутенг конфиденциальный письменный ответ под присягой в преддверии ожидаемого присутствия президента России на саммите БРИКС. До этого окружной прокурор обратился в суд с требованием издать постановление, обязывающие власти ЮАР выполнить требование МУС об аресте Путина, если он приедет на саммит.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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