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Военный эксперт исключил сделку России и Запада по Украине

Военный эксперт Рожин призвал Россию готовиться к жесткому сценарию

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Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Никакой сделки России и Запада по Украине не будет, Москве необходимо готовиться к жесткому сценарию. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. По его мнению, России важно усиливать военную промышленность, игнорируя все намеки на переговоры.

«Любые призывы и намеки США по поводу возобновления диалога между Россией и Украиной являются просто хлопушкой в медиапространстве, которая прикрывает желание Вашингтона продолжать войну против Москвы как можно дольше. Тем более что Киев даже закон принял, запрещающий вести какие-либо переговоры с русскими», — напомнил Рожин.

Он добавил, что с президентом Украины Владимиром Зеленским вести диалог бессмысленно, поскольку он является марионеткой, от которой ничего не зависит.

Сообщалось, что согласно ряду прогнозов, саммит НАТО в Вильнюсе может стать предпосылкой для возобновления переговоров о судьбе Украины.

Ранее профессор Университета Джона Хопкинса, Элиот Коэн, высказал мнение о невозможности применения «израильской модели» гарантий безопасности для Украины из-за ее изначальной слабости.

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