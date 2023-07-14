Швеция подтвердила возможность доступа судов РФ к району подрыва «Северных потоков»

В Швеции заявили, что международное право не препятствует нахождению государств или судов в районе подрыва газопроводов «Северный поток». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу шведского МИД.

Как подчеркнули в ведомстве, правительство Швеции привержено конвенции ООН по морскому праву.

«Международное право не препятствует нахождению в этом районе других государств или судов», — сказали во внешнеполитическом ведомстве в ответ на запрос агентства.

Ранее сообщалось, что специалисты, которые расследуют подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», нашли следы взрывчатки на яхте, предположительно использованной для передвижения исполнителями диверсии.

До этого депутат Европарламента, член партии «Альтернатива для Германии» Маркус Буххайт заявлял, что власти Германии и других участвующих в расследовании взрывов на газопроводах стран не раскрывают его подробности из-за возможного давления со стороны «антироссийского альянса».

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.