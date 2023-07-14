Уровень доверия россиян Путину превысил 77%

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Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составил 77,2%. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 77,2% респондентов (минус 0,9 п.п. за неделю)», — уточнили в центре.

Одновременно показатель одобрения деятельности российского лидера — 73,6%.

Работу российского правительства считают эффективной 48,4% респондентов, а деятельность его председателя — Михаила Мишустина — 51,2% россиян. О доверии председателю кабмина заявили 59,9% опрошенных.

Мнения респондентов о главах парламентских партий разделились следующим образом: председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,5% опрошенных, лидеру «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову — 28,5%, главе ЛДПР Леониду Слуцкому — 16,1%, руководителю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 7,2%.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел, что данные социологических опросов подтверждают преобладающую поддержку россиянами главы государства и проводимой ВС России спецоперации на Украине.

Ранее россияне назвали Путина, Шойгу и Лаврова современными символами страны.