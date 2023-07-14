В МИД РФ опровергли сообщения о контактах Лаврова с представителями США в Индонезии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никаких контактов министра иностранных дел России Сергея Лаврова с представителями США в Индонезии не было и не планировалось.

«Переговоры не планировались и никаких контактов не было», — сказала дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

12 июля Захарова сообщала, что Лавров встретится в Джакарте с главами МИД Индонезии и Лаоса Ретно Марсуди и Салемсаем Коммаситом, а также генеральным секретарем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Као Ким Хорном.

Накануне министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил, что обсудил с Лавровым на встрече на полях мероприятий АСЕАН двусторонние экономические вопросы и ситуацию на Украине.

АСЕАН была образована в 1967 году и в организацию входит 10 стран, находящихся в ней с момента образования Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины, а также вступившие позже Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа.

Ассоциации государств Юго-Восточной Азии является ядром почти 10 региональных форумов и объединений.

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