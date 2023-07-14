США создадут программу по работе с молодежью в Косове

Агентство США по международному развитию (USAID) разрабатывает новую программу по взаимодействию с молодежью в непризнанном Косове, передает RT со ссылкой на соответствующий документ. Речь идет о жителях региона в возрасте от 15 до 24 лет. Организация рассчитывает получить данные о том, какие трудности стоят перед молодыми людьми и как можно вовлечь молодежь в процессы принятия решений.

«Молодая, хорошо обученная рабочая сила могла бы стать конкурентным преимуществом в деле укрепления демократических систем и повышения производительности», — считают в агентстве.

В агентстве уверены, что в сложившейся ситуации в Косово, молодежи предоставляется возможность активно участвовать в повышении эффективности госуправления.

В начале июля сообщалось, что США выделят $1 млн на «укрепление» гражданского общества на Украине и в Белоруссии.

Ранее в парламенте непризнанного Косово произошла драка между депутатами от правящей партии «Самоопределение» и оппозиционной Демократической партии. По информации портала, противостояние началось во время выступления премьер-министра формирования Альбина Курти.