Палестина отвергла планы Израиля по автономии

Руководство Палестины отвергло предложения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по «недопущению краха» автономии из-за ряда неприемлемых требований, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Аззама аль-Ахмеда.
Палестинская национальная администрация считает неприемлемым планы Израиля — канцелярия Нетаньяху 9 июля направила ПНА предложение о «недопущении краха» Палестинской автономии. Израиль требует от Палестины прекратить действия против Тель-Авива на международной правовой и политической арене.
«Руководство ПНА изначально отвергло это предложение, поскольку оно требует от нас взять на себя обязательство не позволять нашим бойцам противостоять атакам израильской армии», — заявил аль-Ахмед.
Кроме того, в предложениях Израиля не указаны конкретные меры по этому «недопущению краха» Палестины.
Ранее из сектора Газа выпустили пять ракет по израильской территории, все они были успешно перехвачены «Железным куполом».
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