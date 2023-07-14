Постпред Китая в ООН Чжан Цзюнь обвинил НАТО во всех бедах

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь обвинил Североатлантический альянс в попытках расширении своего влияния. Об этом говорится в сообщении РИА Новости.

»НАТО — продукт холодной войны, поддерживает призрак холодной войны. В Вильнюсе прошел саммит НАТО. Мы услышали знакомые высказывания, которые звучали во времена холодной войны и идеологического противостояния», — говорится в сообщении.

По его словам, НАТО вышло за географические рамки и собирается проецировать свои силу на весь мир. Чжан Цзюнь подчеркнул, что такие действия оказывают негативное влияние на региональную безопасность.

Ранее заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что России необходимо выполнить все задачи специальной военной операции на Украине, заниматься укреплением армии и флота, а также улучшать связи с мировым большинством.

По словам Грушко, России также необходимо укреплять союзнические организации, а также сделать упор на связи с мировым большинством. Он добавил, что многополярный мир, несмотря на усилия НАТО, уже состоялся. Дипломат подчеркнул, что Североатлантический альянс не в силах вернуться к однополярной системе мира.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.