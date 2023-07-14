В Пентагоне оценили угрозу вооруженной конфронтации с Китаем

США должны быть готовы к вооруженной конфронтации с Китаем из-за Тайваня. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин, передает РИА Новости.

«Это то, к чему мы всегда должны быть готовы… я не считаю, что конфронтация является как неминуемой, так и неизбежной», — сказал он.

Остин также отметил, что считает своей работой продолжать поддерживать силы сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе.

5 июля Министерство обороны Китая заявляло, что новые поставки американского оружия Тайваню делают из острова пороховую бочку. Китай выражает решительный протест в связи с этим. США не реагируют на озабоченности Пекина, и пытаясь повысить степень напряженности в Тайваньском проливе, грубо вмешиваются во внутренние дела КНР.

До этого сообщалось, что Госдепартамент США разрешил продажу Тайваню боеприпасов и оборудования в рамках двух запросов на общую сумму $440 млн.

В конце июня экс-постпред США при ООН, кандидат в президенты от Республиканской партии Никки Хейли считала, что власти Китая готовят свой народ к войне с Тайванем. По ее словам, Вашингтон должен сохранить мир всеми средствами, в том числе с помощью своих союзников по всему миру.

Ранее сообщалось, что США направят в Южную Корею подлодку с ядерным оружием.