В МИД РФ рассказали о действиях России после саммита НАТО

Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что России необходимо выполнить все задачи специальной военной операции на Украине, заниматься укреплением армии и флота, а также улучшать связи с мировым большинством. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.

«Какие выводы мы делаем по итогам саммита [НАТО], я могу очень коротко сказать. Первое — это реализовать задачи СВО. Второе — укреплять армию, флот, ВКС Российской Федерации», — отметил дипломат.

По словам Грушко, России также необходимо укреплять союзнические организации, а также сделать упор на связи с мировым большинством. Он добавил, что многополярный мир, несмотря на усилия НАТО, уже состоялся. Дипломат подчеркнул, что Североатлантический альянс не в силах вернуться к однополярной системе мира.

Ранее Грушко заявил, что Российская армия обладает всем спектром вооружений для защиты своей страны. При этом дипломат подчеркнул, что решение ЕС стянуть силы на восток Европы требует от Москвы принять «соответствующие военно-технические меры».

До этого Грушко заявил, что саммит Североатлантического альянса, проходивший в Литве, разрушил надежды Евросоюза на автономию, а также подчинил военно-политическую сферу. Также замглавы МИД РФ добавил, что одним из итогов саммита НАТО в Вильнюсе стала «вассализация Европы».

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.