Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ рассказали о действиях России после саммита НАТО

Замглавы МИД РФ Грушко: России нужно выполнить задачи СВО и укреплять армию и флот

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что России необходимо выполнить все задачи специальной военной операции на Украине, заниматься укреплением армии и флота, а также улучшать связи с мировым большинством. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.

«Какие выводы мы делаем по итогам саммита [НАТО], я могу очень коротко сказать. Первое — это реализовать задачи СВО. Второе — укреплять армию, флот, ВКС Российской Федерации», — отметил дипломат.

По словам Грушко, России также необходимо укреплять союзнические организации, а также сделать упор на связи с мировым большинством. Он добавил, что многополярный мир, несмотря на усилия НАТО, уже состоялся. Дипломат подчеркнул, что Североатлантический альянс не в силах вернуться к однополярной системе мира.

Ранее Грушко заявил, что Российская армия обладает всем спектром вооружений для защиты своей страны. При этом дипломат подчеркнул, что решение ЕС стянуть силы на восток Европы требует от Москвы принять «соответствующие военно-технические меры».

До этого Грушко заявил, что саммит Североатлантического альянса, проходивший в Литве, разрушил надежды Евросоюза на автономию, а также подчинил военно-политическую сферу. Также замглавы МИД РФ добавил, что одним из итогов саммита НАТО в Вильнюсе стала «вассализация Европы».

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях