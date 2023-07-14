В Госдепе сообщили, что США помогают Индии избежать поставок оружия из РФ

Помощник американского госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Элизабет Хорст заявила, что США в значительной степени помогают Индии сократить зависимость от оборонного сектора России. Об этом она заявила в ходе своего выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса, передает ТАСС.

«Думаю, мы будем помогать Индии дистанцироваться от российского оборонного сектора. Мы движемся быстрее, чем ожидалось. Но, вероятно, никогда не удастся сделать все так быстро, как хотелось бы», — сказала Хорст.

При этом она добавила, что в ходе визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон обсуждалось сотрудничество страны с США в сфере обороны.

В апреле 2023 года сообщалось, что Индия перестала оплачивать долларовые платежи за российское оружие, которое Москва продает Дели, из-за опасений вторичных санкций. Отмечается, что стороны ищут механизм оплаты, который бы устраивал обе стороны и не подпадал бы под санкции США. Один из источников рассказал о том, что перевод Индии в размере более $2 млрд задерживается примерно на год. Также РФ прекратила предоставление кредита на запчасти на сумму порядка $10 млрд и грядущую поставку систем С-400.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.