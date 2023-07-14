В МИД РФ заявили, что саммит НАТО негативно повлиял на автономность Европы

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что саммит Североатлантического альянса, проходивший в Литве, разрушил надежды Евросоюза на автономию, а также подчинил военно-политическую сферу. Об этом он сообщил в эфире Первого канала.

«Вильнюс закатал в асфальт последние надежды европейцев на автономию, произошло полное подчинение военно-политической области Евросоюза задачам, которые формулируются в другой части Брюсселя, в НАТО», — сказал Грушко.

Также замглавы МИД РФ добавил, что одним из итогов саммита НАТО в Вильнюсе стала «вассализация Европы».

Ранее Грушко заявил, что принятие Украины в НАТО может обернуться катастрофой для альянса. При этом Грушко отметил, что в официальном документе НАТО говорится, что расширение альянса должно укреплять его безопасность.

До этого Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что его страна начала готовить заключение договоров с партнерами по гарантиям безопасности для Киева. Как рассказал Зеленский, он провел совещание по итогам саммита НАТО в Вильнюсе. По словам президента, руководство страны готовит содержание для работы совета Украина — НАТО, заключение договоров с партнерами по гарантиям безопасности для Украины на пути в НАТО, а также почву для следующего саммита НАТО в Вашингтоне.

Ранее в Госдуме заявили, что даже Зеленский не понимает, чего от него требует НАТО.