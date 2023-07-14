В МИД РФ раскрыли, что может привести НАТО к катастрофе

Заместитель главы Министерства иностранных дел Александр Грушко заявил, что принятие Украины в НАТО может обернуться катастрофой для альянса. Об этом он заявил в эфире «Первого канала».

При этом Грушко отметил, что в официальном документе НАТО говорится, что расширение альянса должно укреплять его безопасность.

«Понятно, что в случае приема Украины в НАТО это приведет к катастрофическим последствиям и для европейской безопасности, и для Украины, и для самого альянса», — отметил заместитель главы МИД РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что его страна начала готовить заключение договоров с партнерами по гарантиям безопасности для Киева. Как рассказал Зеленский, он провел совещание по итогам саммита НАТО в Вильнюсе. По словам президента, руководство страны готовит содержание для работы совета Украина — НАТО, заключение договоров с партнерами по гарантиям безопасности для Украины на пути в НАТО, а также почву для следующего саммита НАТО в Вашингтоне.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова после прошедшего саммита НАТО в Вильнюсе заявила, что все попытки западных стран вооружать ВСУ «обречены на провал», а Россия выполнит свои задачи.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.