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Зеленский провел совещание по итогам саммита НАТО в Вильнюсе

Зеленский заявил о готовности заключить с союзниками договоры по гарантиям безопасности

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Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что его страна начала готовить заключение договоров с партнерами по гарантиям безопасности для Киева.

Как рассказал Зеленский, он провел совещание по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.

«Каждую договоренность для Украины с партнерами в Вильнюсе теперь переводим в наши конкретные шаги, чтобы все договоренности стали конкретными результатами», — написал он.

По словам президента, руководство страны готовит содержание для работы совета Украина-НАТО, заключение договоров с партнерами по гарантиям безопасности для Украины на пути в НАТО, а также почву для следующего саммита НАТО в Вашингтоне.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова после прошедшего саммита НАТО в Вильнюсе заявила, что все попытки западных стран вооружать ВСУ «обречены на провал», а Россия выполнит свои задачи.

Ранее в Госдуме заявили, что даже Зеленский не понимает, чего от него требует НАТО.

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