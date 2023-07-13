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Столтенберг указал детали плана НАТО на случай нападения со стороны России

Bild: генсек НАТО Столтенберг сообщил детали оборонного плана в случае нападения России

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Ints Kalnins/Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о плане, разработанным альянсом в случае нападения России. Детали плана приводит немецкая газета Bild.

По оценке Столтенберга, решение является «наиболее крупным оборонным планом со времен холодной войны» и включает в себя более 4 тыс. страниц.

Согласно оборонному сценарию НАТО, подразумевается распределение 300 тыс. бойцов в высокой степени готовности, главнокомандующий наделяется полным авторитетом в принятии военных решений.

В материале отмечается важная роль ФРГ, которой выпала задача стать ключевым логистическим узлом для сил военно-политического блока. Кроме того, в Германии возможно открытие второго штаба сухопутных сил НАТО (первый находится в турецком Измире). По замыслу, в случае вторжения РФ, Германия будет защищать Литву, Британия — Эстонию, а КанадаЛатвию.

До этого Столтенберг выразил надежду, что страны НАТО договорятся увеличить расходы на оборону и тратить на эту сферу не менее 2% ВВП.

Ранее в Госдепе заявили, что страны НАТО должны тратить на оборону более 2% ВВП.

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