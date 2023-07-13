МИД РФ прокомментировал итоги саммита НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после прошедшего саммита НАТО в Вильнюсе заявила, что все попытки западных стран вооружать ВСУ «обречены на провал», а Россия выполнит свои задачи на СВО. Об этом сообщает «Международная жизнь».

«Как бы коллективный Запад ни старался вооружать Вооруженные силы Украины и нацеливать украинские власти на продолжение противостояния с Россией, эти попытки обречены на провал. Все задачи специальной военной операции по денацификации и демилитаризации киевского режима и устранению угроз безопасности нашей страны, исходящих с украинской территории, будут непременно реализованы», — сказала Захарова.

До этого президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в ходе которого 47 раз сказал «спасибо» союзникам своей страны. За восемь минут он успел назвать 53 адресата своей благодарности. Возможно, на столь скрупулезное перечисление союзников Зеленского заставило пойти возмущение министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Недавно он выразил недовольство отсутствием благодарности от официального Киева за поддержку.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.