Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МИД РФ прокомментировал итоги саммита НАТО

Захарова: старания Запада по вооружению Украины обречены на провал

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после прошедшего саммита НАТО в Вильнюсе заявила, что все попытки западных стран вооружать ВСУ «обречены на провал», а Россия выполнит свои задачи на СВО. Об этом сообщает «Международная жизнь».

«Как бы коллективный Запад ни старался вооружать Вооруженные силы Украины и нацеливать украинские власти на продолжение противостояния с Россией, эти попытки обречены на провал. Все задачи специальной военной операции по денацификации и демилитаризации киевского режима и устранению угроз безопасности нашей страны, исходящих с украинской территории, будут непременно реализованы», — сказала Захарова.

До этого президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в ходе которого 47 раз сказал «спасибо» союзникам своей страны. За восемь минут он успел назвать 53 адресата своей благодарности. Возможно, на столь скрупулезное перечисление союзников Зеленского заставило пойти возмущение министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Недавно он выразил недовольство отсутствием благодарности от официального Киева за поддержку.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях