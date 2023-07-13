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Путин назвал условие продления зерновой сделки

Путин: Россия продлит зерновую сделку после выполнения обязательств перед ней

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Andrew Kravchenko/AP

Президент России Владимир Путин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что российская сторона еще «пару дней» продлит зерновую сделку после того, как будут выполнены обязательства перед ней по соответствующим договоренностям.

«Мы продлим. Ровно в тот момент, когда будут выполнены данные нам обещания», — сказал Путин.

По его словам, РФ может приостановить участие в соглашении по зерну и вернуться в него после выполнения обещанных условий.

Президент также добавил, что для российской стороны в рамках сделки не было сделано ничего и назвал ее «игрой в одни ворота».

До этого генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что направил письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину «с конкретными предложениями» с целью продления черноморской зерновой сделки. Генсек ООН выразил надежду на то, что предложения будут оценены позитивно.

Ранее Лукашенко рассказал, как Путин относится к Зеленскому.

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