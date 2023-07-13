Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин назвал одну из причин начала спецоперации

Путин заявил, что возможное вступление Украины в НАТО стало одной из причин спецоперации

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Возможное вступление Украины в НАТО стало одной из причин военной операции России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин», передает ТАСС.

Как подчеркнул президент, Россия неоднократно заявляла о том, что вступление Украины в альянс создает угрозы для безопасности страны.

«И, собственно говоря, одна из причин специальной военной операции — это угроза вступления Украины в НАТО», — сказал Путин.

По его мнению, членство Украины в НАТО не повысит безопасность самой страны, а также «сделает мир гораздо более уязвимым и приведет к дополнительному напряжению на международной арене».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что вступление Украины в НАТО во время происходящих на ее территории боевых действий будет означать начало третьей мировой войны.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях