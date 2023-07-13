Путин назвал одну из причин начала спецоперации

Возможное вступление Украины в НАТО стало одной из причин военной операции России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин», передает ТАСС.

Как подчеркнул президент, Россия неоднократно заявляла о том, что вступление Украины в альянс создает угрозы для безопасности страны.

«И, собственно говоря, одна из причин специальной военной операции — это угроза вступления Украины в НАТО», — сказал Путин.

По его мнению, членство Украины в НАТО не повысит безопасность самой страны, а также «сделает мир гораздо более уязвимым и приведет к дополнительному напряжению на международной арене».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что вступление Украины в НАТО во время происходящих на ее территории боевых действий будет означать начало третьей мировой войны.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.