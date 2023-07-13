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Северная Корея впервые за 10 лет выступит на Совбезе ООН

Yonhap: КНДР 13 июля впервые за 10 лет выступит на Совбезе ООН после пуска ракеты

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Mike Segar/Reuters

Северная Корея в четверг, 13 июля, впервые за 10 лет выступит на Совете безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) после запуска ракеты, который произошел накануне. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

«Ким (лидер южнокорейской партии «Сила народа» Ким Ги Хён) сказал, что ему сообщили, что СБ ООН готовится заслушать речь Севера (КНДР) на заседании СБ ООН... и что это «будет первое выступление представителя Северной Кореи на заседании СБ ООН за 10 лет», — говорится в публикации.

Агентство подчеркивает, что лидер южнокорейской партии в текущий момент находится с визитом в США.

До этого стало известно, что Северная Корея осуществила запуск, предположительно, межконтинентальной баллистической ракеты в сторону Японского моря.

В связи с ракетным пуском, осуществленным КНДР, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел чрезвычайное заседание Совета национальной безопасности страны.

Южнокорейский президент заявил, что Пхеньяну придется платить за свои незаконные действия.

Ранее сообщалось, что США направят в Южную Корею подлодку с ядерным оружием.

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