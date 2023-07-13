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Байден убежден в отсутствии ядерной угрозы со стороны России

Байден заявил об отсутствии угрозы применения Россией ядерного оружия

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Sarah Silbiger/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что угроза применения президентом России Владимиром Путиным ядерного оружия отсутствует. Об этом он сообщил во время своего выступления в Хельсинки на совместной с президентом Финляндии Саули Ниинистё пресс-конференции, прямая трансляция велась на сайте Белого дома.

«Не считаю, что есть какая-либо подлинная возможность применения Путиным ядерного оружия, хотя никогда нельзя знать наверняка. Не только Запад, но и Китай, и остальное мировое сообщество заявили: не делайте этого, не делайте этого», — сказал Байден.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ядерной угрозы со стороны России нет. По его словам, в данный момент не наблюдается каких-либо действий со стороны России, требующих вмешательства альянса. Он также подчеркнул, что, несмотря на отсутствие поводов к изменению позиции НАТО, страны – участницы блока продолжают сохранять бдительность.

Ранее сообщалось, что США направят в Южную Корею подлодку с ядерным оружием.

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