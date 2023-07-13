Путин: Россия будет идти собственным путем, не изолируясь от мира

Президент России Владимир Путин на первом Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» заявил, что страна будет идти своим собственным путем, но не изолируясь от внешнего мира. Об этом сообщает ТАСС.

Путин подчеркнул, что на внешние вызовы РФ всегда отвечает увеличением эффективности работы.

«Наши оппоненты рассчитывали, что мы отступимся, сдадимся, но так не будет, как мы часто говорим в таких случаях: Россия будет идти только вперед, причем своим собственным путем, не изолируясь ни от кого в то же самое время», — сказал президент.

Путин вспомнил, что в 2014 году первая волна санкций послужила стимулом для бурного развития некоторых направлений, например, сельского хозяйства. По его словам, сегодня позитивные процессы также набирают силу — в промышленности и в сфере технологий.

Выступая на форуме, президент также вспомнил, что Запад пытался подсадить РФ на свои технологии, чтобы ослабить безопасность страны.

Форум «Вычисления и связь. Квантовый мир» проходит в Москве с 9 по 14 июля.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.